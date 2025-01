Câinii din Franța ajută la depistarea fisurilor din rețeaua de apă potabilă. Au detectat peste 90% din defecțiuni

Ei simt rapid mirosul de clor, iar pierderile din rețea pot fi, astfel, rezolvate. Asta în contextul în care această problemă este tot mai apăsătoare în Europa.

Nathalie înțelege perfect ce vrea să îi transmită partenerul ei de echipă: câinele a găsit o fisură la una dintre conductele care asigură alimentarea cu apă.

Nathalie Delon, angajata unei companii de distribuție a apei: „Folosim câini care au un simț olfactiv foarte bine dezvoltat. Căutăm, de asemenea, câini cărora le place joaca, fiindcă această muncă se face, de fapt, în joacă."

Cei doi lucrează pentru una dintre cele mai mari companii de distribuție a apei din Franța. Și nu este singura echipă formată din om și câine.

Instituția a recrutat patrupezi din rase precum Ciobănesc German și ciobănesc Belgian - Malinois - folosiți și de polițiștii antidrog. Inspecțiile cu animale au fost atât de eficiente, încât și alte țări au devenit interesate de acest concept.

François Bourdeau, angajat al unei companii de distribuție a apei: „Am avut rezultate pozitive atât în nordul, cât și în sudul Franței. Câinii au detectat peste 90% din toate fisurile din sistem. Apoi, conceptul a fost implementat peste tot în Franța. Am plecat și în Maroc și în Belgia. Vara asta, eu am fost în Chile. În tot acest timp, numărul câinilor detectivi a fost crescut, findcă am avut mult de muncă.”

Cum era de așteptat, angajații s-au atașat rapid de colegii lor necuvântători.

Nathalie Delon, angajata unei companii de distribuție a apei: „Să lucrezi alături de un câine este un lucru grozav. Ai de-a face cu personalitatea lui, cu diversele lui toane. Dar, spre deosebire de o mașinărie, animalul îți oferă și multă dragoste. (Câinii) Sunt prietenii noștri, zici că sunt chiar copiii noștri."

În Franța, 20% din apa de consum nu ajunge la utilizatori, pentru că se pierde prin fisurile din țevi.

Companiile din domeniu caută soluții de multă vreme. Inspecțiile cu câini s-au dovedit dintre cele mai eficiente.

Animalele au depistat 1.500 de probleme doar în ultimii cinci ani, de când primele echipe mixte au fost trimise pe teren.

