Boris Johnson i-a mulţumit lui Putin în locul lui Zelenski, în prima sa intervenţie în Parlamentul britanic

”Mulţumesc, de asemenea, pentru leadershipul care inspiră al lui Vladimir Putin”, a declarat el.

Realizându-şi gafa, a reluat şi a spus ”leadershipul care inspiră al lui Volodimir Zelenski”.

Deputaţii au râs de această gafă a fostului premier britanic, care a încercat să rămână calm.

Quite the Freudian slip from Boris Johnson yesterday, praising the inspirational leadership of Vladimir Putin pic.twitter.com/rGGjOfnzj7