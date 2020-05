Boris Johnson a găsit ”sală de sport”. Regina l-a primit în grădinile palatului Buckingham

Exerciţiile fizice fac parte din eforturile premierului britanic de a-şi continua recuperarea după infectarea cu COVID-19 şi îi uşurează acestuia problemele privind securitatea în legătură cu obiceiul său zilnic de a alerga în spaţii publice, a precizat ziarul.

Reşedinţa reginei Elisabeta din Londra dispune de o grădină mare şi de un teren de tenis în aer liber. Boris Johnson este cunoscut ca fiind un iubitor al sportului.

Ziarul a publicat o fotografie cu premierul în vârstă de 55 de ani în momentul sosirii acestuia, marţi, la reşedinţa sa oficială şi biroul din Downing Street, după o sesiune de exerciţii fizice, purtând un tricou roşu, pantaloni scurţi albaştri şi încălţăminte sport.

The Queen has given permission for Boris Johnson to exercise in the grounds of Buckingham Palace as he continues his recovery from #Covid19 https://t.co/NVTU63np6t