O cunoscută vedetă din seria de filme „Harry Potter” a șocat pe toată lumea. Și-a dorit ca Boris Johnson să moară

Miriam Margolyes, una dintre vedetele din seria de filme „Harry Potter”, și-a șocat fanii, după ce în timpul unei intervenții în cadrul unui post de televiziune a declarat că „vrea ca Boris Johnson să moară de coronavirus”.

Margolyes, în vârstă de 78 de ani, a fost întrebată ce crede despre cum a reușit guvernul din Marea Britanie să gestioneze criza provocată de pandemia de coronavirus, transmite The Sun.

Atât prezentatorul emisiunii, cât și invitații au rămas șocați, după răspunsul femeii.

„Îngrozitor, desigur. Este o rușine, un scandal public. Mi-e greu să nu vreau ca Boris Johnson să moară. Am vrut să moară, apoi m-am gândit că asta mă va afecta și nu vreau să fiu genul care își dorește ca oamenii să moară, așa că după am vrut să-și revină, ceea ce s-a și întâmplat, s-a însănătoșit. Dar nu a devenit un om mai bun și as fi preferat asta”, a răspuns ea.

Răspunsul său a stârnit numeroase critici în rândul fanilor și telespectatorilor.

Ea a mai explicat că se simte singură, în contextul măsurilor impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus, de a sta în locuința sa.

Margolyes este cunoscută pentru diferite roluri, precum cel al profesoarei Sprout din seria de filme „Harry Potter”.