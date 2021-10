Blocuri de lavă de mărimea unei clădiri, expulzate de vulcanul de pe insula La Palma

Duminică au avut loc 21 de mişcări seismice, cea mai puternică având magnitudinea 3,8, conform Institutului Naţional Geologic din Spania, cutremurând pământul în localităţile Mazo, Fuencaliente şi El Paso.

Blocurile de magmă incandescentă expulzate pe versantul vulcanului Cumbre Vieja aveau dimensiunea unei clădiri cu trei etaje, a indicat duminică institutul spaniol de geologie şi minerit.

În cursul zilei de sâmbătă, a avut loc o prăbuşire parţială a conului vulcanului, în apropierea punctului de emisie, a declarat Stavros Meletlidis, purtător de cuvânt al ING, pentru Reuters.

"Prăbuşirea flancului nordic al vulcanului Cumbre Vieja a provocat eliberarea unor blocuri mari de materie şi apariţia unor noi fluxuri care se scurg prin zone care au fost deja evacuate", a scris pe Twitter Departamentul de Securitate Naţională al Spaniei, precizând că "lava a ajuns în zona industrială Camino de la Gata şi la noi clădiri."

Râurile de lavă au distrus 1.186 de clădiri de la erupţie de pe 19 septembrie, a indicat Institutul de Vulcanologie din Insulele Canare.

Lava a înghiţit 493 hectare de teren, a declarat Miguel Angel Morcuende, director tehnic în cadrul organizaţiei Planul de urgenţă pentru situaţii de urgenţă vulcanologică din Canare (Pevolca).

Aproximativ 6.000 de persoane au fost evacuate din casele lor de pe insula La Palma, cu o populaţie de aproximativ 83.000 de locuitori.

Mai multe fulgere au fost observate sâmbătă dimineaţă în apropierea locului de erupţie. Potrivit unui studiu publicat în 2016 în jurnalul ştiinţific Geophysical Research Letters, fulgerele pot apărea în timpul erupţiilor vulcanice deoarece coliziunea particulelor de cenuşă creează o sarcină electrică.

Sâmbătă au fost consemnate 37 de mişcări seismice, cea mai semnificativă având magnitudinea 4,1, a transmis ING.

Aeroportul din La Palma a fost redeschis în weekend, după ce fusese închis de joi din cauza cenuşii acumulate pe piste, a informat sâmbătă operatorul aeroportuar Aena, precizând că toate celelalte aeroporturi din Insulele Canare sunt operaţionale.

