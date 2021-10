Vulcanul din insulele Canare, tot mai violent. Lava a distrus peste o mie de case

Activitatea seismică și vulcanică din insula Palma s-a intensificat în ultimele ore, iar în craterul vulcanului au apărut alte două fisuri prin care curge lavă și sunt expulzate cenușă și gaze în atmosferă, la o altitudine de 6.000 de metri.

Vineri, autoritățile au anunțat că au avut loc 8 cutremure cu magnitudini peste 3,5 pe Richter. Din fericire, nimeni nu a fost rănit până acum în erupția vulcanică ce durează deja de două săptămâni.

Peste 6.000 de oameni au fost evacuați din calea torentelor de lavă care s-au scurs către ocean, dar sunt mai bine de o mie de clădiri care au fost distruse și peste 700 de hectare de teren au fost acoperite de rocă topită.

A drone has captured the inside of the crater of the erupting Cumbre Vieja volcano on La Palma. pic.twitter.com/lMRBZjjPko

Lava expulzată de vulcanul din insula spaniolă La Palma din arhipelagul Canare a acoperit, de la prima erupţie din 19 septembrie, 709 hectare de teren, inclusiv porţiunea de mare unde a ajuns în noaptea de 28 septembrie şi a afectat 1.005 de case sau construcţii, dintre care 870 au fost complet distruse, relatează vineri EFE.

Este ceea ce se vede în ultima actualizare a raportului Sistemului european de sateliţi de observare terestră Copernicus.

???? This image taken by @CopernicusEU #Sentinel2 on 30 September 2021, shows the flow of lava from the volcano erupting on the Spanish island of La Palma ???? https://t.co/aqVtFYBRt8 pic.twitter.com/T6Vzsij0Fk