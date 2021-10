Jeturile de lavă produse de vulcanul Kilauea din Hawaii au atins înălţimea unei clădiri cu 5 etaje

Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi din lume, a continuat să erupă joi însă fluxurile sale de lavă rămân pentru moment limitate la craterul central şi nu ameninţă zonele locuite, au anunţat autorităţile.

"Jeturile de lavă ating înălţimea unei clădiri cu cinci etaje", a postat USGS pe Twitter, alături de imagini video.

SHOOTING SKY HIGH: Footage released by the U.S. Geological Survey shows lava from Hawaii's erupting Kilauea volcano spewing into the air. pic.twitter.com/M2c9NprPAK

Primele fisuri au apărut în craterul Halema'uma'u din caldeira vârfului Kilauea miercuri după-amiază. Ele au generat rapid "fântâni de lavă", depăşind uneori o temperatură de 1.100 grade Celsius, a precizat USGS.

Erupţiile care au zguduit în mod regulat Kilauea încă din anii '50 au făcut din acesta o atracţie pentru turişti. Oficialii Parcului Vulcanic Naţional din Hawaii, unde se află acesta, au început să-şi mobilizeze personalul pentru a face faţă afluxului aşteptat de vizitatori.

Erupţia vulcanului Kilauea nu prezintă un pericol imediat, însă observatorul vulcanologic al USGS la faţa locului "continuă să monitorizeze îndeaproape situaţia", deoarece "începutul erupţiei este dinamic şi incert", a precizat institutul.

În 2018, o erupţie a Kilauea a distrus câteva sute de case. Circa 20 de persoane care se aflau într-o excursie cu barca pentru a observa curgerea magmei în ocean au fost rănite, inclusiv una grav, de un jet de lavă.

NEW HEIGHTS: New vents of the Kilauea volcano’s eruption on Hawaii’s Big Island were captured by footage on Thursday according to the United States Geological Survey. pic.twitter.com/31UZGz609r