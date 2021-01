Bill Gates s-a vaccinat anti-Covid. A donat peste 350 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unui ser

„Unul dintre beneficiile vârstei de 65 de ani este că sunt eligibil pentru vaccinarea împotriva Covid-19”, a scris el vineri seară.

Miliardarul a continuat: „Am primit prima doză săptămâna aceasta şi mă simt minunat. Mulţumesc tuturor oameniilor de ştiinţă, participanţilor la studii, reglementatorilor şi lucrătorilor sanitari din prima linie care ne-au adus în acest punct”.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd