Bill Browder a anunțat că a fost arestat în Madrid, în baza unui mandat rus, al Interpol

Britanicul William Browder, directorul Fondului de investiții Hermitage Capital, la care a lucrat juristul rus Serghei Magnitski, decedat în 2009, într-o închisoare din Moscova a fost condamnat în absență de către un tribunal din Moscova la nouă ani de detenție.

Miercuri, Browder a publicat pe Twitter o fotografie cu el pe bancheta din spate a unei mașini de poliție, în Spania. ”Am fost arestat în Madrid în baza unui mandat Interopol lansat de Rusia. Sunt dus la o secție de poliție” a scris Browder.

Magnitski și Browder au fost inculpați pentru evaziune fiscală. De la moartea lui Serghei Magnitski, William Browder a făcut campanie pentru adoptarea de sancțiuni internaționale împotriva persoanelor implicate în moartea juristului, care nu au fost anchetate de justiția rusă.

Browder a fost unul dintre marii investitor din Rusia în anii 1990. În aceeaşi perioadă, Browder a cooperat cu Putin în cadrul eforturilor anticorupţie, dar a sfârşit prin a deveni el însuşi o ţintă.

Acest conflict a condus la încarcerarea şi moartea avocatului rus Sergei Magnitski, care a avut ca răspuns din partea Statelor Unite, întocmirea sancţiunilor Magnitski Act împotriva anumitor oligarhi ruşi.

Browder acuză că Vladimir Putin ar fi constrâns politic mai mulţi oameni din mediul de afaceri şi investiţii să îi înmâneze sume mari de bani.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd