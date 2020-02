Bilanțul victimelor epidemiei cu coronavirus crește alarmant. Sunt 304 de decese

Primii trei marinari români, din peste cei 40 aflați pe vapoare în diferite șantiere din China, au fost evacuați și urmează să ajungă acasă zilele următoare, a anunțat sindicatul liber al navigatorilor.

Între timp, tot mai multe ţări se grăbesc să blocheze legăturile cu China, de teama virusului mortal din Wuhan. Statele Unite şi Australia au anunţat că vor interzice accesul tuturor străinilor care au fost recent în China.

Iar bilanțul victimelor crește alarmant. Sunt 304 decese confirmate, dar numai în China, şi peste 12 mii de cazuri de infectare cu coronavirusul în cel puţin 24 de state.

În Germania a ajuns primul avion cu cetăteni nemtzi evacuati din China. Autoritatile i-au izolat pe pasageri si au inceput verificarea lor, de teama coronavirusului care a pus in alertă intreaga lume.

Kai Klose, ministrul Afacerilor Sociale, landul Hessa: "Dintre cei 124 de pasageri, 11 au fost transportaţi la Spitalul Universitar. 10, din cauza stării de sănătate, care nu are legătură cu virusul sau simptomele acestuia. Un caz urmează să fie clarificat ulterior, pentru că avem nevoie de rezultatele corespunzătoare ale laboratorului."

Virusul se transmite deja de la om la om, iar rata de raspandire este de 2,2%. Asta inseamna ca un pacient infectat poate imbolnavi mai mult de 2 persoane. Pentru ca epidemia sa nu mai fie o problema, specialistii spun ca rata infectiei ar trebui sa scada sub 1%.''

Autoritatile sanitare britanice incearca sa dea de urma celor care au intrat in contact cu primele doua persoane diagnosticate cu coronavirus in Regatul Unit. Este vorba despre doi sotzi chinezi care au stat la un hotel din York. Marea Britanie a evacuat din Wuhan 83 de britanici, dar si alti 27 de cetateni straini. Britanicii repatriati sunt tinuti intr-un centru special de carantina pentru 14 zile. In avionul inchiriat de guvernul britanic au fost si 20 de spanioli, care au ajuns la Madrid.

O alta aeronavă, cu peste trei sute de cetateni indieni evacuati din Wuhan, a aterizat la New Delhi. Cu totii au fost dusi in doua centre de carantina.

Pe de alta parte, Statele Unite au declarat urgenta de sanatate publica la nivel national.

Alex Azar, ministrul Sănătății: "Cetățenii americani care revin în țară după ce au fost în provincia Hubei, în ultimele 14 zile, vor fi ținuți în carantină 14 zile."

Pentru strainii care au fost in China si vor sa ajunga in Statele Unite au fost impuse restrictii si mai drastice.

Alex Azar, ministrul Sănătății: "Pentru cetățenii străini, cei care nu fac parte din familii mixte cu americani, sau care nu au reședință permanentă, și care au călătorit în China în ultimele 14 zile, li se interzice intrarea în Statele Unite."

Ca masura de precautie, giganti ai tehnologiei, precum Google, Facebook, Amazon si Apple, au suspendat sau limitat calatoriile angajatilor in China. Apple si-a inchis temporar toate magazinele din China.

Oameniilor li se cere insistent sa ia masuri de protectie. Chiar si prin intermediul dronelor sunt transmise instrucțiuni.

"Da, mătușico, drona își vorbește. N-ar trebui să mergi pe stradă fără să porți mască! Da, mai bine te întorci acasă și nu uita să te speli pe mâini!"