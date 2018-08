Bilanț devastator după seismul de 7 din Indonezia. Sunt cel puțin 91 de morți

Sunt sute de răniți și mii de oameni au fost evacuați din case care stau să cadă. În urmă cu o săptămână, un alt seism puternic a dus la moartea a cel puțin 16 persoane.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere dintr-un lăcaş de cult se vede cum credincioșii fug în momentul în care pământul începe să se mişte. După câteva clipe, bucăţi din tavan cad chiar în locul unde se aflau oamenii înaintea producerii seismului.

Scene de panică au fost înregistrate şi în centre comerciale, unde mărfurile au căzut de pe rafturi.

#LombokEarthquake: 82 are dead and hundreds injured after 6.9-magnitude quake hit Indonesia's Lombok island. Tremors were also felt on neighbouring Bali https://t.co/ds6CaVNmNK pic.twitter.com/W6QG3GtOnH