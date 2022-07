Beirut: S-a prăbuşit o parte din silozurile din port, avariate în explozia din 2020 | VIDEO

Partea de nord a silozurilor s-a prăbuşit cu un zgomot foarte puternic, ca o explozie, după care din locul prăbuşirii s-a înălţat un nor de praf. Încă nu se ştie dacă vreo persoană a fost rănită. Mulţi localnici s-au grăbit să îşi închidă ferestrele sau să intre la adăpost atunci când au auzit zgomotul prăbuşirii.



Beirut, #Lebanon

The grain silos of the city's port that exploded two years ago collapsed today.

This is yet another reminder of how this country, corrupted and literally ruined by the #Iran-backed Hezbollah, is falling apart.pic.twitter.com/RHJHYG118Y