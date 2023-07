Decizia luată de China după ce Japonia a anunțat că va arunca în ocean apă radioactivă de la Fukushima

Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) a aprobat planul Guvernului japonez de a se debarasa - după tratare şi diluare - aproximativ 1,33 de milioane de tone de apă contaminată, depozitată în instalaţie care a condus la saturaţia centralei devastate de o triplă catastrofă - cutremur-tsunami- accident nuclear - la 11 martier 2011, conform news.ro.

Japan is set to win approval to discharge more than a 1,000,000 cubic meters of treated water from the Fukushima nuclear disaster site into the Pacific Ocean.

