Bătrân de 82 de ani, arestat după ce a furat bijuterii de 400.000 $. Cum a fost prins

Un bătrân de 82 de ani a fost prins de polițiști după ce a reușit să fure bijuterii în valoare de 400.000 de dolari timp de mai mulți ani.

Bărbatul obișnuia să meargă în perioada concediilor în Manhattan, unde păcălea portarii unor imobile de lux, pentru a da spargerea în mai multe apartamente în timp ce proprietarii se aflau în vacanță, potrivit CNN.

Samuel Sabatino ar fi dat 10 spargeri în New York, în urma cărora a furat ceasuri și alte bijuterii în valoare de 400.000 de dolari în ultimii cinci ani, dintre care 100.000 doar în 2019, spun procurorii.

Anchetatorii l-au numit "hoțul de vacanță" pentru obiceiul său de a da spargerile în perioada concediilor.

Polițiști îl căutau încă din 2014, însă fără succes. Aceștia au făcut publice o serie de înregistrări de pe camerele de supraveghere și au apelat la oameni să îl identifice.

Bărbatul a fost arestat abia anul acesta după ce a încercat să intre într-un imobil de lux, având la el un sac negru. Bărbatul de 82 de ani a fost oprit însă de un angajat, iar la ieșire a fost arestat de poliție.

"Singurul motiv pentru care a fost prins este că am desfășurat o amplă investigație cu ajutorul tehnologiei, în care am am urmărit vehiculul său din Florida până în New York", au transmis autoritățile americane.

Sabatino este suspectat de furt în mai multe dosare ce datează încă din 2001 și a reușit să scape până acum de autorități cu ajutorul mai multor identități false.

