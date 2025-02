Bărbatul care a intrat cu maşina în mulţime la München a fost identificat. Era cunoscut poliției pentru furt și droguri

Premierul landului Bavaria, Markus Soder, a declarat că incidentul este tratat ca ”presupus atac”, iar cancelarul Olaf Scholz a promis un răspuns dur.

Şoferul a fost identificat ca fiind un cetăţean afgan în vârstă de 24 de ani care depusese cerere de azil în Germania, potrivit poliţiei din München.

Cu puţin înainte de ora locală 11.00 (10.00 GMT), el a intrat cu maşina în participanţii din ultimele rânduri la o demonstraţie a sindicatului Verdi. Unii dintre răniţi au suferit leziuni grave care le pun viaţa în pericol.

Primarul oraşului, Dieter Reiter, a indicat că a fost informat că printre răniţi se află şi copii, şi s-a declarat "profund şocat".

Poliţiştii au tras un singur foc asupra şoferului, care a fost reţinut imediat, a declarat un responsabil al poliţiei din München, într-o conferinţă de presă alături de Söder.

”Nu avem motive să credem că mai există vreun pericol pentru public”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei locale, Thomas Schelshorn.

Afganul se aflase mai devreme în atenţia poliţiei pentru furt din magazine şi nerespectarea legii narcoticelor, a indicat ministrul de interne al landului Bavaria, Joachim Herrmann.

A car has ploughed into a crowd in a street in Munich streets of Dachauer Straße / Seidlstraße.

At least 15 people have been injured. pic.twitter.com/eNFAkcXlYj