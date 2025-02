Mai mulți oameni sunt răniți în Munchen, după ce o mașină a intrat în mulțime. Poliția anunță o operațiune majoră în zonă

Știrea este în curs de actualizare!

O operațiune majoră este în curs de desfășurare în zona Dachauer Strasse, au confirmat autoritățile germane, potrivit BBC News.

Potrivit Reuters, care citează ziarul Bild, 15 persoane au fost rănite.

O conferință de securitate de la Munchen va începe vineri, iar vicepreședintele american JD Vance și președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy vor sosi în cursul zilei de joi.

O operațiune de amploare a poliției a fost desfășurată în apropierea gării centrale din sudul orașului.

Poliția a anunțat pe X că a reușit să rețină șoferul și că nu consideră că acesta reprezintă o amenințare suplimentară.

