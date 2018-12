Barack Obama, în rol de Moş Crăciun pentru copii bolnavi, la un spital din Washington

Cu un fes de Moş Crăciun pe cap şi cu un sac în spate, predecesorul lui Donald Trump le-a făcut o bucurie tinerilor pacienţi ai Children's National, împărţindu-le cadouri şi îmbrăţişări copiilor emoţionaţi.

"Vreau doar să vă mulţumesc tuturor. Am avut şansa să le vorbesc unor copii minunaţi şi familiilor lor", afirmă fostul preşedinte al SUA într-o înregistrare video postată pe contul de Twitter al spitalului.

"Ho! ho! ho! Hi! Merry Christmas"

Barack Obama pays a surprise visit to staff, patients and their parents at a children's hospital in Washington DC ????????

