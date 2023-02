Aya, bebeluşul născut sub ruinele casei distruse de cutremur, în pericol de a fi răpită. A fost mutată într-un loc secret

Aya a fost găsită în viaţă sub dărâmături în timp ce încă avea cordonul obilical legat de mama sa, care murise în urma seismului. De altfel, tatăl ei și toți cei patru frați ai ei au murit după ce cutremurul a lovit orașul Jindayris.

Videoclipurile cu salvarea Ayei au devenit virale pe rețelele de socializare. Imaginile arătat un bărbat care iese de sub resturile unei clădiri, ținând în brațe un bebeluș acoperit de praf.

???????? A newborn baby is rushed to safety in Jindires, Syria following a series of powerful earthquakes along the border with Turkey which killed at least 5,100.

The mother reportedly gave birth under the rubble but did not survive. pic.twitter.com/lf1U9jgO3N