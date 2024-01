Avalanșă într-o populară stațiune de schi. Sunt căutați supraviețuitori

Echipe de căutare au fost trimise la fața locului în urma unei avalanșe produse în jurul orei locale 9:30, pe fondul unei furtuni de zăpadă care a lovit regiunea.

„Echipele noastre de patrulare și de operațiuni montane efectuează o acțiune de căutare în acest moment”, au spus reprezentanții stațiunii Palisades Tahoe.

Sergentul David Smith, un purtător de cuvânt al biroului șerifului din Placer County, a declarat pentru că nu există "niciun raport confirmat" privind persoane prinse sub zăpadă, dar echipele de căutare evaluează zona.

Officials are searching for people injured or trapped by an avalanche at Palisades Tahoe Wednesday morning.

“This isn’t a little slide, this is a really big deal.”

Read the latest: https://t.co/U7jYfUWkuv

Photos courtesy of Mark Sponsler pic.twitter.com/UDu4GbHngQ