Autostradă surpată într-o provincie din sudul Chinei. Cel puţin 19 persoane au murit | FOTO

O autostradă s-a surpat noaptea trecută, în provincia chineză Guangdong. Cel puțin 19 persoane au murit.

Death toll at ???????? Meilong Expressway collapse in Guangdong rises to 19, with 30 injured… https://t.co/cKcJF8YwLB https://t.co/AsYTrH50cx https://t.co/zqhvfCgqNo pic.twitter.com/ggP8OBMa5a

În total, 28 de vehicule au fost „prinse” în surpare, potrivit postului public CCTV și news.ro. Incidentul a „implicat 49 de persoane, dintre care 19 au fost confirmate moarte”, potrivit postului. Mai multe persoane au ajuns la spital în urma incidentului.

Imagini publicate pe reţele de socializare şi preluate de publicaţii locale surprind imaginile dezastrului. Din gaura formată după surparea autostrăzii a ieșit fum şi flăcări.

Tragedy strikes #China

Dozens of dead due to the collapse of an expressway in the Chinese province of Guangdong

There are 18 cars under the rubble. 31 people were rescued pic.twitter.com/arsgGInvtb