Alertă în Filipine. Un vulcan ar putea erupe în apropierea capitalei Manila

Erupţia freatică a fost precedată de intensificarea emisiilor de aburi în întregul complex vulcanic Taal din provincia Batangas.

Institutul de Vulcanologie şi Seismologie din Filipine a ridicat nivelul de alertă la gradul 2, ceea ce semnifică faptul că s-a produs o acumulare de magmă ce poate să ducă la o erupţie de proporţii.

„Am reamintit publicului că nu trebuie să se apropie de principalul crater pentru că se pot produce în orice moment explozii de aburi în care pot fi eliberate în atmosferă concentraţii ridicate de gaze vulcanice letale", conform institutului.

Ongoing phreatic explosion at the Main Crater of Taal Volcano. Photos taken from installed IP camera monitoring the activity of Taal Volcano. pic.twitter.com/9Qyd7aLvsJ