Autoritățile din Egipt îi explică lui Elon Musk că piramidele nu au fost construite de extratereștri

Directorul SpaceX a scris pe Twitter un mesaj în care părea că susține teoriile conspiraționiste care spun că extratereștri au fost implicați în construirea piramidelor din Egipt, conform BBC.

„Extratereștrii au construit piramidele, evident”, a scris Musk pe Twitter.

Ministrul de Externe din Egipt a văzut mesajul miliardarului și i-a răspuns, menționând că dacă va vedea mormintele celor care au construit piramidele își va schimba părerea.

„Vă urmăresc munca cu multă admirație. Vă invit pe dumneavoastră&SpaceX să explorați dovezile scrise care arată cum au fost construite piramidele și să vedeți și mormintele celor care le-au construit. Domnule Musk, vă așteptăm”, a scris Rania Al Mashat pe Twitter.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you ????. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4