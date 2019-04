Autocar răsturnat în Madeira. Cel puţin 29 de turişti germani au murit. VIDEO, GALERIE FOTO

Accidentul a avut loc în localitatea de coastă Canico, la ora locală 18:30 (17:30 GMT). Vehiculul la bordul căruia se aflau aproximativ 50 de persoane a părăsit carosabilul într-o curbă şi s-a răsturnat, oprindu-se într-o casă construită în pantă. Şoferul autobuzului, care se pare că a pierdut controlul asupra vehiculului din motive ce urmează să fie investigate, precum şi ghidul care însoţea grupul de turişti, au fost răniţi, dar au scăpat cu viaţă.

Cel puţin 28 de persoane au fost rănite, inclusive doi cetăţeni portughezi. Persoanele rănite au fost transportate la un spital din oraşul Funchal. Trei au fost operaţi, 23 se află sub observaţie şi doi au fost externaţi, potrivit informaţiile transmise de agenţia de presă Lusa.

