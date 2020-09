Autoare de succes, acuzată că și-a ucis fiica de doar 7 luni. Ce mesaje posta după moartea copilei

O australiancă de 35 de ani, renumită scriitoare motivațională, este acuzată că a provocat moartea ficei sale, de doar șapte luni, după ce autoarea a postat pe conturile media mai multe mesaje emoționante privind pierderea suferită.

Fiori Giovanni, una dintre cele mai bine vândute scriitoare din Australia, este acuzată de poliție de omor prin neglijență, după ce și-ar fi lăsat cei doi copii, fetița de șapte luni, Ilen, și un băiețel de 2 ani, singuri, în cadă.

Poliția susține că cei doi copii au fost lăsați singuri în cadă, în iulie anul acesta, iar când femeia a revenit în baie, copila de 7 ani era inconștientă.

După moartea fetiței, Fiori Giovanni a postat pe conturile de social media numeroase mesaje.

"În mod tragic, mi-am pierdut fiica. Nu, nu sunt pregătită să vorbesc despre asta, este încă incredibil de proaspăt ce s-a întâmplat. Încercăm să trecem prin asta, ca familie. De fiecare dată când încerc să vorbesc, simt că 1000 de cuțite îmi intră în piept", a fost unul dintre mesajele postate la câteva zile după moartea fiicei sale.

Scriitoarea a mai spus: "Primesc durerea, primesc tristețea, primesc călătoria pe care trebuie să o urmez și primesc timpul de care am nevoie".

Femeia a postat, de asemenea, numeroase imagini cu partenerul ei și cei doi copii.

Fiori Giovanni, acuzată de omucidere



Miercuri, s-a aflat însă că Giovanni a cerut ca numele ei să nu fie dezvăluit în legătură cu acuzația de omor prin neglijență, instanța respingând această cerere.

Giovanni a ales să nu se prezinte miercuri la tribunalul din Melbourne, unde avocatul ei, Adrian Lewin, a declarat că moartea lui Ilen nu a fost rezultatul unui act intenționat.

El a susținut că numele clientei sale nu ar trebui dezvăluit, deoarece unele dintre lucrările sale anterioare despre comunitatea africană din Australia au condus la apariția unor amenințări.

"Există elemente în comunitate care nu aprobă opiniile pe care clienta mea le-a susținut", a spus el, adăugând că cei cărora nu le-a plăcut Giovanni ar putea fi revoltați de acuzația de omucidere și că siguranța acesteia ar putea fi amenințată.

În adolescență, Fiori Giovanni a fugit pentru a deveni mireasă în Eritreea și a scris mult despre experiența ei.

"Am crezut că am trecut prin cea mai cumplită durere pe care lumea o poate oferi. Dar îmi dau seama rapid că durerea care vine din pierderea unui copil este un alt tip de durere. Este ceva care ia o bucată din tine și nu cred că o vei recupera vreodată. Este ceva ce nu am mai simțit până acum", a spus ea într-unul dintre videoclipurile postate după moartea lui Ilen.

Giovanni a fost eliberată pe cauțiune și va compărea în instanță în noiembrie.