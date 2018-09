Atentat sinucigaș în Kabul, la o ceremonie de comemorare: 7 morţi şi zeci de răniţi

Cel puţin şapte persoane au fost ucise şi alte 24 rănite într-un atentat sinucigaş la Kabul, comis de un kamikaze pe o motocicletă, care şi-a detonat încărcătura în apropiere de un convoi al partizanilor care comemorau asasinarea, în urmă cu 17 ani, a comandantului Massoud, relatează AFP.

Atacatorul a vizat un grup de vehicule în centrul oraşului, potrivit unui comunicat al Ministerului afgan de Interne. Deflagraţia puternică a zguduit clădirile din împrejurimi, spărgând geamurile. Nici o grupare nu a revendicat deocamdată atentatul.

Massoud, un comandant carismatic de etnie tadjică, a opus rezistenţă ocupaţiei sovietice în anii 1990, apoi talibanilor în timpul celor cinci ani de regim al lor, din 1996 până în 2001.

#Kabul - At least two killed and nine were wounded after a suicide bomber detonated his explosives among Massoud supporters in Kabul city, a spokesman for Kabul police chief, Hashmat Stanekzai confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/b12WNnzbcl