Atentat în Filipine, revendicat de ISIS. Un om a murit și peste 30 sunt răniți

Revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), atentatul este al doilea comis în regiune în mai puţin de o lună. Două alte bombe au fost descoperite şi neutralizate de echipele de deminare, potrivit biroului primarului, care a indicat un mort şi cel puţin 36 de răniţi în explozie.

1 dead, 35 injured in an IED explosion in Isulan, Sultan Kudarat. 2 other IEDs recovered and detonated, according to Mayor Maritess Pallasigue. (Photo courtesy: Peter Divinagracia) | via @JayDayupay pic.twitter.com/Bpp1FftfD8