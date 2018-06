Atentat sinucigaș cu 14 morți și 45 de răniți, lângă consulatul Indiei din Afganistan

Atacul, comis în oraşul Jalalabad, nu a fost deocamdată revendicat. Biroul guvernatorului provinciei Nangarhar se află lângă consulatul Indiei, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Attullah Khogyany, purtătorul de cuvânt al guvernatorului, a afirmat că atacatorul i-a vizat pe talibani, pe civili şi pe bătrânii care plecau din complexul în care se află şi biroul guvernatorului, după un eveniment care marca finalul Ramadanului.

Suicide bomber targeted #Afghan security forces in #Jalalabad city. At least 10 Killed and more than 30 injured. pic.twitter.com/iRtCHaomc1

Acest nou atac a avut loc în momentul în care talibanii au anunţat duminică că nu vor prelungi armistiţiul de trei zile instituit la sfârşitul acestei săptămâni, ce acoperă sărbătoarea Eid, care marchează sfârşitul postului Ramadanului, şi că intenţionează să reia de luni luptele, relatează AFP.

„Încetarea focului se încheie în această seară (duminică) şi operaţiunile noastre vor fi reluate. Nu intenţionăm să prelungim armistiţiul", a declarat purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid.

Preşedintele afgan Ashraf Ghani a anunţat sâmbătă prelungirea armistiţiului de către forţele guvernamentale şi le-a cerut talibanilor să facă acelaşi lucru.

Update: 25 have been killed and more than 50 injuries in a suicide attack in #Jalalabad city #Afghanistan. pic.twitter.com/dvxGTU3rr7