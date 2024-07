Atentat la Moscova. Mașina unui înalt oficial militar al Federației Ruse a fost aruncată în aer, fiindu-i smulse picioarele

Cauza exploziei a fost detonarea unui dispozitiv exploziv, potrivit presei din Rusia, citează biziday.

Cele două persoane au fost rănite. Bărbatului de 49 de ani i-au fost smulse picioarele de suflul exploziei, iar soția sa a fost străpunsă de schije. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, iar persoanele din jur au putut să-i salveze pe cei doi până la sosirea echipajelor de urgență. Victimele au fost internate la spital. Alte cinci mașini din apropiere au fost avariate.

A car exploded in Moscow, the cause was the detonation of an explosive device under the bottom of the car

Presumably, there was a GRU officer in the car. His feet were blown off.