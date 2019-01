Atentat la Academia de Poliție din Bogota. Sunt 21 de morți și 68 de răniți

„Din nefericire, bilanţul preliminar este de 21 de persoane ucise, inclusiv autorul, şi de 68 de răniţi, care au fost transportaţi la diferite spitale", a semnalat poliţia columbiană, conform EFE, informează Agerpres.

Latest about car bomb at police academy of Bogota, Colombia

-Death toll climbs to 10 & is likely to continue to rise

-Perpetrator identified as 57-yr-old man

