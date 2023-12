Atentat cu bombă în Filipine, în timpul unei liturghii catolice. Cel puțin trei persoane au murit | FOTO & VIDEO

Explozia s-a produs în timpul unei liturghii catolice care se desfășura la gimnaziul Universităţii de Stat Mindanao din Marawi, cel mai mare oraş musulman al ţării, a declarat şeful poliţiei regionale, Allan Nobleza.

"Anchetăm pentru a stabili dacă este vorba despre un dispozitiv exploziv improvizat sau o grenadă", a afirmat Nobleza.

After an earlier attack in #Paris another attack took place in the Muslim majority City of #Marawi , Mindanao in the Philippines A morning mass was taking place in a gymnasium in the State run University and a bomb exploded Investigations underway pic.twitter.com/X43uwd2Z98

Universitatea de Stat Mindanao a publicat o declaraţie prin care condamnă "actul de violenţă", suspendând în acelaşi timp cursurile şi desfăşurând mai mult personal de securitate în campus, notează AFP, citată de Agerpres.

"Suntem solidari cu comunitatea noastră creştină şi cu toţi cei afectaţi de această tragedie", a spus universitatea într-un comunicat.

Fotografii postate pe pagina de Facebook a guvernului provinciei Lanao del Sur îl arată pe guvernatorul Mamintal Adiong vizitând într-o unitate medicală "victimele rănite în atacul cu bombă".

BREAKING: An explosion occured at the Dimaporo Gym in MSU in Marawi City where a Mass was being held morning on Sunday, December 3, 2023. Several brought to the hospital. More details as they come.

