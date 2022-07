Bombardamente ruseşti ”masive” în sudul Ucrainei. Zelenski: „Teroriştii ruşi doar voiau să tragă”. VIDEO și GALERIE FOTO

Aceste bombardamente au loc în pofida semnării unui acord cu Moscova, săptămâna trecută, în vederea unei deblocări a exporturilor de cereale ucrainene, considerate cruciale în securitatea alimentară mondială, prin internediul a trei porturi din regiunea Odesa.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat marţi pe reţele de socializare o înregistrare video în care apar case distruse la Zatoka, o staţiune balneară situată la malul Mării Negre, în apropiere de Odesa.

Zatoka in #Odesa region is one of the most popular vacation spots in Ukraine. This is how it looks today after russian missile strike. russia is a terrorist state. pic.twitter.com/YoXnGUu9yP

This is what’s left of Ukrainian seaside resort Zatoka in Odesa region after Russia hit it with rockets. Russia can’t have Ukraine, so it destroys the country to punish Ukrainians for their determination to defend their land. Video via @SESU_UA pic.twitter.com/7VaCFZSFTR