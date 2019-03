Atacuri cu ciocanul la 4 moschei din Marea Britanie. VIDEO

Atacuri similare în timpul cărora indivizi au atacat cu ciocane și au spart geamuri au avut loc la cel pu'in 4 moschei din Birmingham.

Incidentele au loc în contextul atacului terorist de la două moschei din Noua Zeelandă, în urma căruia au murit 50 de persoane.

Atacurile din Birmingham sunt investigate de forțele de la contraterorism.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Reports of atleast five mosques vandalised over night in Birmingham. This one is on Witton road - had windows smashed. pic.twitter.com/v6qIEBVqbg