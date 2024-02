Atacul armat de la parada Super Bowl, un ”diferend între persoane”: un mort și 22 de răniți. 9 copii au fost împușcați VIDEO

O anchetă avansează la Kansas City, la o zi după un atac armat soldat cu un mort şi 22 de răniţi la parada echipei Chiefs, învingătoare în Super Bowl, iar şefa poliţiei îndepărtează joi o pistă teroristă şi anunţă că un ”diferend între mai multe persoane” se află la originea focurilor de armă, relatează AFP.

”Informaţiile preliminare ale anchetei arată că nu există nicio legătură cu terorismul sau un extremism naţional violent”, anunţă şefa Poliţiei din Kansas City, Stacey Graves.

”Aşa cum spuneam ieri, avem indivizi deţinuţi, dintre care doi sunt minori”, precizează şefa poliţiei, care a anunţat miercuri trei arestări.

Zeci de mii de oameni sărbătoreau echipa de fotbal american Chiefs din Kansas City, defilând pe străzile acestui oraş din Missouri în urma victoriei de duminică în Super Bowl, în momentul în care au izbucnit focuri de armă în parcarea Gării Union Station, către sfârşitul petrecerii.

BREAKING: Police confirm that the Kansas City shooting was a dispute between several thugs, including 2 juveniles

They did not release names even though the suspects are in custody pic.twitter.com/85AMxwLu4p