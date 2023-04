Atac terorist în Tel Aviv la o zi după agresiunea cu zeci de rachete. O persoană a murit, iar alte șapte sunt rănite | VIDEO

Persoana ucisă este un turist italian, care, potrivit Ministerului de Externe al Italiei, se numea Alessandro Parini, informează BBC. De asemenea, răniții sunt și ei turiști.

Imaginile de la fața locului au arătat o mașină răsturnată lângă o promenadă și un ofițer de poliție israelian deschizând focul.

Poliția locală a anunțat că atacatorul a fost împușcat mortal de către ofițeri.

Oamenii legii au precizat că incidentul a avut loc în jurul orei locale 21:25, când un bărbat de 45 de ani a intrat cu o mașină în persoanele aflate într-o zonă pietonală. Apoi, autoturismul respectiv s-a răsturnat pe gazonul Grădinii Charles Clore.

⚡️In Tel Aviv, a car drove into a crowd near the embankment. The police report that the driver has been neutralized.

The Ministry of Foreign Affairs of Israel called what happened a terrorist attack and said that 7 people were injured. pic.twitter.com/d5HjS4r3Q5