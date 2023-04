Israelul a fost atacat cu zeci de rachete. Ar putea fi cel mai puternic atac din ultimii ani

"O rachetă a fost lansată din Liban spre teritoriul israelian și a fost interceptată cu succes", a fost primul comunicat al armatei israeliene, citat de Al Jazeera.

Sirenele de avertizare au sunat în orașele Shlomi și Moshav Betzet, în nordul Israelului, a adăugat armata.

Rocket from Lebanon hits the city of Shlomi, northern Israel pic.twitter.com/cJPIz0tstW

Un al doilea atac cu rachete a fost lansat tot din sudul Libanului, urmat de o rafală de focuri de artilerie israeliană peste graniță, au declarat două surse de securitate libaneze pentru agenția de știri Reuters, citată de Al Jazeera.

????Massive escalation as reportedly 30 plus Rockets fired from southern Lebanon into Israel in one hour. Despite Iron Dome, reports of damage coming in.

Airspace in northern Israel including Hafia airport closed.

Israel authorizes intial directives of Artillery and Air response pic.twitter.com/H6Rtn7hMDf