Atac terorist în Istanbul. Doi oameni au fost uciși și alți șase au fost răniți

Potrivit publicației Daily Sabah, care citează Ministerul de Interne, atacatorii au fost uciși într-un schimb de focuri care s-a soldat cu șase răniți.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a precizat într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că a fost vorba de un atac terorist care a vizat un punct de control din fața "Porții C" a complexului masiv de tribunale cunoscut informal sub numele de "tribunalul Çağlayan".

Terrorists shoot outside a courthouse in #Istanbul

A man and a woman opened fire in front of the Istanbul Palace of Justice. The attackers were eliminated by return fire.

Five people were wounded, including two police officers. pic.twitter.com/Ma2jfwIXRn