Atac masiv cu rachete împotriva Ucrainei: explozii la Kiev, reţeaua electrică vizată, antiaeriana activată - VIDEO

Oficialii ucraineni au informat că instalaţii de înaltă tensiune de-a lungul Ucrainei au fost lovite de un atac masiv cu rachete ruseşti, iar armata ucraineană încearcă să neutralizeze noul atac lansat de armata rusă cu zeci de rachete şi drone kamikaze, care intervine la câteva ore după turneul în Europa al preşedintelui Volodimir Zelenski pentru a cere mai multe arme, potrivit Reuters.

#speakout #Kyiv : A large building collapsed due to a massive explosion, and an area of ​​half a kilometer around was destroyed. The circumstances are mysterious, apparently ammunition was stored there. pic.twitter.com/6Kjn4B5SXf

„Mai multe explozii au fost auzite în capitala Kiev în dimineaţa zilei de 10 februarie, ca parte a ultimului atac masiv cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei", au semnalat autorităţile locale.

Jurnaliştii de la Reuters au auzit cel puţin trei explozii în capitala Kiev.

După ce au sunat sirenele antiaeriene, locuitorii capitalei au coborât în metrou pentru a se adăposti, cu ochii lipiţi de telefoanele mobile în căutarea mai multor informaţii.



Administraţia militară din capitala ucraineană a anunţat pe contul său de Twiiter, citată de The Kyiv Independent, că "apărarea antiaeriană este în prezent activă în zonă", care nu precizează dacă există morţi sau răniţi.

Între timp, forţele aeriene ucrainene au declarat că au distrus cinci rachete 'Kalibr' şi cinci drone kamikaze 'Shahed', de fabricaţie iraniană pe care Rusia le-a folosit pentru a ataca în ultimele 24 de ore Ucraina.

The biggest shelter in the world now is the Kyiv metro. An air alert continues for more than an hour across Ukraine. The Russians again fired dozens of rockets at peaceful cities. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/JS4ccT4pT2