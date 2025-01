Atac cu drone asupra Moscovei. Trei aeroporturi şi-au suspendat operaţiunile

„Forţele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din districtul urban Kolomna şi districtul urban Ramenskoe (din Moscova - n.r.) au respins un atac cu drone care se îndreptau spre Moscova”, a spus Sobianin.

El a adăugat că două drone au fost doborâte în districtul Podolsk.

Ulterior, Sobianin a anunţat doborârea unei alte drone în districtul administrativ Troiţkoe din Moscova.

According to Russian sources, a drone was allegedly shot down in Ramskoye, east of Moscow close to Zhukovsky International Airport. pic.twitter.com/BQeIUrCMVP