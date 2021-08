Atac brutal în stradă. O femeie a fost scoasă din mașină și bătută de mai mulți motocicliști nervoși. VIDEO

Incidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții, în Providence, Statele Unite, relatează Fox News. Femeia se afla în mașină, alături de fetița ei în vârstă de 8 ani, și mergea în spatele grupului de motocicliști. La două semafoare, aceștia nu ar fi pornit la culoarea verde a semaforului, iar femeia i-a claxonat, lucru care l-a infuriat. Au urmărit-o și au încercuit-o pe o stradă laterală, unde au scos-o din mașină și au bătut-o, după care au plecat și au abandonat-o.

