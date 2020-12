Atac asupra unui autobuz, pe o autostradă din Siria: 28 de oameni au fost ucişi

Locuitorii din zonă spun despre incident că a fost o ambuscadă împotriva unui vehicul armat.

Nu există alte informaţii despre incidentul din regiunea controlată de armata siriană şi de miliţii susţinute de Iran, aflată în apropiere de oraşul Palmira.

28 people killed and 8 injured after an attack on a bus carrying the Syrian regime's soldiers in Deir al-Zor in eastern Syria. pic.twitter.com/euuuNVIWZW