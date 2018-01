Atac asupra unei universități militare de elită, din Kabul: 5 morți

UPDATE 9:30: Statul Islamic a revendicat atacul. Potrivit BBC, cinci militari se fac responsabili de producerea incidentului.

Bilanțul victimelor a fost revizuit, fiind vorba despre 5 persoane care și-au pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite. Poliția a arestat un suspect.

Atacul a avut loc la ora locală 5:00. Martorii incidentului spun că au auzit focuri de armă automată, urmate de explozii de grenade, scrie BBC.

Universitatea a fost sub asediu timp de trei ore, potrivit reporterului BBBC, Mahfouz Zubaide.

Este al treilea eveniment major care lovește capitala Kabul, în mai puțin de 2 săptămâni. Instituțiile militare afgane devin frecvent ținte ale jidahiștilor.

Până în acest moment, atacul nu a fost revendicat. Potrivit Reuters, poliția investighează dacă militarii, care activează în interiorul universității, se fac responsabili de atac.

"Am numărat patru atacatori. Trei soldaţi afgani au fost răniţi iar acum atacatorii sunt asediaţi de forţele speciale afgane", a precizat o sursă din domeniul securității, care a cerut protecția anonimatului.

Din primele informații, doi militari au fost uciși și alți zece au fost răniți, a declarat purtătorul de cuvânt Dawlat Waziri pentru TOLO News.

