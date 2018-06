Atac armat la un ziar din Statele Unite. Autoritățile confirmă: „Sunt mai mulți morți și răniți”

Twitter/@AmichaiStein1

Un atac armat a avut loc, joi, în redacția ziarului The Capital Gazette din orașul american Annapolis, statul Maryland.

►Alerta s-a dat la ora prânzului. Un jurnalist al publicației The Capital Gazette a scris pe Twitter că mai mulți colegi au fost împușcați printr-un zid de sticlă.



►Informațiile privind starea victimelor au fost inițial contradictorii. Surse au declarat pentru Fox News și CBS că ar exista patru morți, în timp ce alte publicații americane n-au putut obține o confirmare de la autorități, relatând că ar fi vorba de mai mulți răniți. Ulterior, reprezentanții poliției din Annapolis au precizat că „sunt mai mulți morți și răniți”, dar că nu doresc să ofere mai multe informații pentru moment.

►La locul incidentului au venit forțe de securitate care au evacuat clădirea, căutând posibili suspecți. Presa a relatat că o persoană, despre care se crede că a fost autorul atacului, a fost reținută.

23.40: „Vrem să ne asigurăm că informația este corectă. Suspectul e audiat. Este o scenă foarte fluidă. Ancheta abia a început. Va dura o vreme până când vom stabili ce s-a întâmplat. Avem morți și răniți grav. Avem mulți martori pe care îi intervievăm. O persoană e în custodie și vom vorbi cu el în scurt timp. Clădirea a fost securizată. Credem că nu mai sunt alți atacatori în clădire”, a spus șeriful ținutului, într-o conferință de presă.

La rândul său, primarul orașului Annapolis a precizat că „nu poate confirma” câte persoane sunt moarte sau rănite.

Potrivit autorităților, deocamdată poliția nu a stabilit unde a avut loc cu precizie atacul: „Echipajul nostru a ajuns foarte repede. Între 60 de secunde și un minut și jumătate”, a mai spus un alt oficial din poliția orașului Annapolis.

23.30: Potrivit presei locale, citate de Reuters, atacatorul a fost reținut și nu se cunosc motivele lui. Un oficial din domeniul securității a precizat că atacul este tratat ca un incident local și nu ca un posibil act terorist.

Agenți FBI oferă asistență autorităților locale.

23.00: La scurt timp de la atac, Baltimore Sun, care deține și ziarul la care a avut loc atacul, a precizat că un reporter i-ar fi anunțat cu privire la atacul armat, precizând că mai multe persoane au fost împușcate, informează AP News.

Phil Davis, un jurnalist la The Capital, a scris pe Twitter: „Atacatorul a deschis focul printr-un zid de sticlă al biroului, spre mai mulți angajați. Nu pot spune mai mult și nu vreau să declar pe nimeni mort, dar situația este gravă”.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018



„Nu e nimic mai terifiant decât să auzi cum mai multe persoane sunt împușcate în timp ce tu ești sub birou și auzi atacatorul că reîncarcă arma”, a mai spus el, conform AP.

Într-o altă postare, el scrisese că a fost „un singur atacator”, iar că unii din colegi „sunt morți”, însă ulterior a rectificat mesajul scriind că „nu vrea să declare pe nimeni mort.”

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Astfel, la locul incidentului au ajuns forțele de ordine. Informația privind existența unui atac armat a fost confirmată și de Marc Limansky, purtător de cuvânt al Poliției din ținutul Anne Arundel, precizând că oamenii legii verifică clădirea.

Totodată, el a mai precizat că situația este „în curs de desfășurare”.

22.40: Informații contradictorii privind starea victimelor

FoxNews a relatat că mai multe persoane ar fi fost ucise, iar că suspectul ar fi fost prins. Potrivit sursei citate, incidentul ar fi avut loc în fața clădirii în care ziarul are redacția.

Un oficial din domeniul securității a declarat, pentru CNN, că o persoană se află în custodia poliției, iar că autoritățile cred că este autorul atacului armat. Sursa a mai spus că mai multe persoane au fost rănite în urma atacului.

Un reporter a precizat, pentru BBC, că atacatorul ar fi deschis focul printr-un geam de sticlă, spre „mai mulți angajați”, însă poliția a precizat pentru BBC că nu poate confirma dacă sunt persoane rănite.

Pe de altă parte CBS relatează că patru persoane au fost ucise, citând surse din domeniul securității. Potrivit televiziunii americane, un pcient a fost tratat la Spitalul Universitar din Maryland, potrivit unui purtător de cuvânt.



Not sure what’s happening in #Annapolis but about 40 police vehicles have passed me. Bestgate Rd is blocked at West St. pic.twitter.com/QtItPLoRUZ — Cheryl Conner Costello (@CherylCCostello) June 28, 2018

USA Today notează că cel puțin patru persoane ar fi fost rănite în atac, potrivit primelor informații.

Pro TV

Guvernatorul Larry Hogan a scris pe Twitter: „Sunt complet devastat să aflu de tragedia din Annapolis. Țin legătura cu reprezentantul ținutului, cât și cu forțele de ordine. Ascultați, vă rog, ordinele și stați departe de zonă. Rugîciunile mele se îndreaptă spre cei de la locul incidentului și spre comunitate.”

Pro TV

Clădirea a fost evacuată, potrivit Departamentului pentru Managementul Situațiilor de Ungență din Annapolis, citat de ABC News.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) June 28, 2018

Președintele american Donald Trump a fost informat cu privire la incident, relatează presa americană.

„Gândurile noastre se îndreaptă spre toți cei afectați”, a spus Lindsay Walters, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer