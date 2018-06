Atac armat cu 20 de răniți, la un festival de artă din New Jersey: „S-a dezlănțuit iadul”

Potrivit procuraturii din ținutul Mercer, un suspect a fost ucis, iar o altă persoană a fost reținută, informează CNN.

„Am confiscat mai multe arme. 20 de persoane au primit îngrijiri, după ce au fost rănite de focurile de armă, dar și din alte motive”, a precizat procurorul Angelo Onofri. Un copil de 13 ani este în stare critică.

Heavy police presence at Capital Health Regional Medical Center in #Trenton where victims of this morning’s shooting at Art at Night event were taken. @NBCPhiladelphia @NBCNewYork pic.twitter.com/7Wdy0inf5F