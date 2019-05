Atac armat la o universitate din Statele Unite. Bilanțul victimelor. VIDEO

Potrivit presei locale, citate de Reuters, în urma atacului a fost reţinut un suspect despre care se crede că este un student al universităţii, informează Agerpres.

BREAKING: Two dead, four injured after shooting on UNC Charlotte campus, officials say. https://t.co/2ITX9hZmeK pic.twitter.com/iYNGPM44tW

Postul de televiziune WBTV din Charlotte a anunţat că atacul a avut loc în jurul orelor 17.45 (21.45 GMT) lângă clădirea administrativă a universităţii şi că o persoană a fost arestată.

Mecklenburg EMS, o agenţie independentă care acordă primul ajutor în regiune, a confirmat pe Twitter că două persoane şi-au pierdut viaţa la locul tragediei şi alte patru au fost transportate la spital, două în stare foarte gravă.

NEW: Police have identified the suspect in the shooting at UNC Charlotte as a 22-year-old man. https://t.co/5VanvniIJe pic.twitter.com/5ZidiOqyMA