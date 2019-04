Atac armat într-o sinagogă din California cu ocazia Paştelui evreiesc: Un mort, trei răniţi

Atacul, în ultima zi a festivităţilor de Paştele evreiesc, a vizat comunitatea evreiască din Poway, un oraş cu circa 50.000 de locuitori.

"Am avut patru răniţi cu o armă de foc, dar una dintre persoane a decedat", a afirmat la canalul de televiziune MSNBC primarul localităţii, Steve Vaus. El a adăugat că rabinul a fost rănit la mână şi că viaţa celorlalţi răniţi nu se află în pericol.

A man has been detained for questioning in connection with a reported shooting at a synagogue in the city of Poway, California, according to the San Diego Sheriff's Department. https://t.co/ipGf6FPcYe pic.twitter.com/XMvJ6d6Mig