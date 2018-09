Atac armat la o clădire de birouri din Wisconsin. Sunt 4 răniți

Potrivit oamenilor legii, patru persoane au fost rănite, iar suspectul ar fi în stare critică. Pentru moment, nu se cunoaște motivul atacului.

Astfel, oamenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe și să încuie toate ușile, potrivit Newsweek și CNN. În zona la care au fost trimise forțele de ordine și agenții FBI sunt sediile mai multor companii, dar în apropiere sunt și câteva școli, care au fost securizate.

Some witnesses says shooter ran into this building 1800 Deming Way, police around the perimeter pic.twitter.com/47m3RX0N5H