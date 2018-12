Atac armat într-o catedrală din Brazilia. Sunt cel puţin 6 morţi

Un bărbat a deschis focul marţi în catedrala din Campinas, oraş situat în apropiere de Sao Paulo, în sud-estul Braziliei, omorând cel puţin cinci persoane, după care s-a sinucis, transmite AFP, citând poliţia locală.

În atac au fost rănite alte trei persoane.

Agresorul a folosit două arme, printre care un pistol de calibru 38.

'Un individ a intrat în catedrală şi a tras asupra mai multor persoane', a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

'Deocamdată, bilanţul este de şase morţi şi trei răniţi', a indicat el, fără a preciza dacă atacatorul a fost inclus în numărul celor decedaţi.

