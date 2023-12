Atac armat în Paris. O persoană a fost ucisă, iar alte două rănite. Agresorul a strigat "Allah Akbar" | VIDEO

Autorul atacului, un francez cunoscut pentru islamism radical şi tulburări psihice, a fost arestat, potrivit unor surse din poliţie şi judiciare, informează AFP, citată de Agerpres.

Justiţia franceză a deschis o anchetă pentru asasinat şi tentativă de asasinat.

Agresorul, un francez născut în 1997, a înjunghiat mortal un bărbat de naţionalitate germană născut în 1999 şi a rănit alţi doi la câteva sute de metri de Turnul Eiffel. El a fost arestat şi plasat în custodia poliţiei în cadrul anchetei încredinţate brigăzii penale din Paris, a precizat Parchetul din Paris.

Individul, cunoscut pentru islamism radical şi tulburări psihice, a strigat "Allah Akbar" în momentul faptelor, potrivit unei surse din poliţie.

La menace de l'intérieur, connue, fichée S, libre, armée d'un couteau, a encore tué hier à Paris. J'ai de la peine, je suis en colère et dégoûté. De la peine pour la victime et ses proches. En colère contre les islamistes. Dégoûté face à un exécutif qui ne nous protège plus. https://t.co/Rx7nOJv1eW