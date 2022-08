Atac armat cu șapte victime în Orlando. Atacatorul este în libertate

Atacul a avut loc duminică, în jurul orei 2 a.m. Șeful poliției din Orlando, Eric D. Smith, spune că atacul a survenit în urma unei bătăi. Atacatorul a tras în mulțime și a rănit șapte persoane, conform CNN.

At least seven shooting victims were hospitalized after a melee in downtown Orlando, Florida. https://t.co/FImkiAvwnB

Toate cele șapte victime au fost duse la un spital din apropiere. Starea de sănătate a răniților este stabilă, precizează șeful poliției din Orlando.

Doar în 2022, în SUA au avut loc cel puțin 381 de atacuri armate, conform Gun Violence.

At 2:22AM a fight broke out on South Orange & Wall Street. During the fight, a person pulled out a handgun & began firing into the crowd — 7 people are injured. Shooter is still at large.

It’s unacceptable & why we demand gun violence prevention policies. https://t.co/1U8OY2AUe2