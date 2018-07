Atac armat, cu luare de ostatici după o ceartă în familie. Bilanțul tragediei

Un atac sângeros s-a petrecut într-un supermarket din Los Angeles. Un bărbat înarmat, care se certase cu familia, şi-a împuşcat bunica şi o altă femeie şi a fugit apoi într-un supermarket. Acolo, a luat mai mulţi ostatici şi a ucis o femeie.

Abia după câteva ore de negocieri, suspectul s-a predat autorităţilor. Au fost câteva ore incredibil de dramatice în Los Angeles, o persoană a murit şi alte câteva au fost împuşcate. Toate acestea s-au petrecut la Trader's Joe, un supermarket cunoscut din sudul Californiei.

Drama a început cu o ceartă în familie. Suspectul, în vârstă de 28 de ani, şi-a împuşcat bunica şi pe o altă femeie aflată în casa acesteia şi a fugit. S-a oprit cu maşina într-un stâlp, în apropierea supermarketului. A intrat în magazin şi s-a baricadat acolo, luându-i ostatici pe cei 40 de oameni aflaţi înăuntru.

Angajat: "Am auzit oameni ţipând, am auzit câteva focuri de armă şi m-am uitat pe uşa depozitului şi am văzut atât angajaţi, cât şi agenţi de pază, care fugeau pe culoare şi mi-am dat seama că este un atac armat în desfăşurare."

Suspectul a împuşcat o angajată a magazinului, care a murit pe loc. În acest timp, zeci de poliţişti înconjurau magazinul, încercând să găsească o cale de a preveni alte pierderi de vieţi omeneşti. Autorităţile au negociat timp de trei ore cu bărbatul.

Poliţist: "A făcut o serie de revendicări, nu voi intra în detalii, însă tot timpul, negociatorii noştri au fost convinşi că au reuşit să stabilească o comunicare bună cu el."

În acest timp, suspectul a eiberat câteva persoane, care au ieşit din magazin cu mâinile sus. În timp ce câţiva angajaţi au coborât pe o fereastră din spatele magazinului, cu ajutorul unei scări aduse de pompieri. Negociatorii poliţiei l-au convins pe atacator să se predea, iar acesta şi-a pus singur cătuşele, înainte să iasă din magazin.

Localnic:"Incidentul acesta ne-a tulburat pe toţi. Puteam fi acolo eu, soţia mea, copilul nostru. Însă mulţumită reacţiei eficiente a autorităţilor, cred că multe vieţi au fost salvate."

6 oameni au ajuns la spital, cu răni care nu le pun vieţile în pericol. Însă bunica suspectului a fost operată de mai multe ori şi este în stare critică. Autorităţile nu au oferit indicii despre motivele atacului.

